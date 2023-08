Briga entre Jojo Todynho e Cariúcha: entenda troca de farpa entre influencers

As brigas entre a cantora Jojo Todynho e influenciadora e humorista Cariúcha ganharam um novo capítulo, nesta sexta-feira (25). Desta vez, as farpas começaram após a influecer afirmar que a cantora está comprando o namorado com presentes caros. Recentemente, Jojo presenteou Renato Santiago com um carro avaliado em R$ 240 mil.

“Vou aproveitar que estou medicada… O remédio ainda não fez efeito, porque eu tenho mais o que fazer. Vou 'hablar' em um modo bem realista para continuar minha sexta-feira (25) maravilhosa e botar tudo no seu devido lugar. E descansar, porque eu estou com muita dor […] Fiquei sabendo que as frases que irei dizer não conferem crime, porque estou sendo ofendida gratuitamente. Estou quieta na minha e o diabo gosta de 'atentar'”, disse a cantora no primeiro de uma sequência de Stories do Instagram.

Legenda: A cantora postou uma sequência de stories no Instagram nesta sexta-feira (25) Foto: Reprodução/Instagram

“Ei, Cariúcha! Você é f****a! Nem morrendo e nascendo de novo você vai ser uma Jojo, minha fã! Você não vai chegar ao meu patamar nunca! Nem para entrar em um reality você serve! […] É melhor ser minha amiga que eu te boto lá. Para que está feio para você! Está incomodada de novo com a minha vida. O dinheiro é meu e eu faço o que eu quiser. Bota na tua cabeça que tu é ratazana de esgoto. Nem para p**a você serve”, acrescentou a cantora.

POSSÍVEL CRIME

Logo após a sequência de vídeos postados pela cantora, foi a vez de Cariúcha e sua assessoria jurídica irem às redes informar que “todas as medidas cabíveis seriam tomadas”.

“Informo que devido aos ataques praticados pela artista Jojo Todynho contra a artista Cariúcha, determinei que toda a assessoria jurídica analise os atos praticados e os possíveis crimes para que possamos tomar todas as medidas cabíveis! No dia de hoje Jojo se manifestou no Instagram dizendo que tinha respaldo de sua advogada pelas frases que iria falar”, informou o advogado de Cariúcha.

Legenda: A influenciadora respondeu os stories de Jojo Todynho nesta sexta-feira (25) Foto: Reprodução/Instagram

Em seguida, a influencer falou sobre as frases ditas por Jojo.

“Oi, povo! Estava malhando e recebi uns vídeos da boa, que ela diz que é boa. Primeiro, se a carapuça serviu para você, o problema é teu! Não estou nem aí com a tua vida! E outra, em vez de você bater no peito e falar que tem dinheiro, pega esse gigolô que está do teu lado aí, dá um dinheiro para ele, pede para ele vender esse carro e pagar o leite das crianças. A pensão do filho que ele nem paga, que a mãe tem que entrar na Justiça”, afirmou.

Dentre as frases ditas por Jojo, segundo o assessor de Cariúcha, estão: