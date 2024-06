Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (1)

A novela 'Familia é Tudo' deste sábado (1) vai ao ar às 19:45, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Paulina nega qualquer envolvimento com o mal-entendido, e Tom desconfia.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' deste sábado

Paulina nega qualquer envolvimento com o mal-entendido, e Tom desconfia. Vênus tira satisfações com Netuno/Léo por seu comportamento com Tom. Electra reage insegura ao convite para se apresentar com sua turma de dança. Murilo tenta não demonstrar sua tristeza diante de Luca. Hans pensa em sabotar instalação no restaurante da galeria.

Leda marca encontro com um homem pelo aplicativo de namoro. Vênus e Luca assinam contrato com a empresa que fará projeto com a Fundação. Chantal alerta Tom para um golpe sofrido por Ramón na empresa. Netuno/Léo incentiva Vênus a não perdoar Tom. Luca pede Electra em casamento.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.