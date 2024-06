Pedro Bial se emociona ao lembrar da mãe em conversa com Marília Gabriela: 'Ela vai fazer 100 anos'

Pedro Brial, 66 anos, chorou ao lembrar da mãe, Suzane Bial, 98 anos, durante bate-papo com Marília Gabriela e seu filho, Theodoro Cochrane, no programa "Conversa com Bial", exibido na noite dessa sexta-feira (31), na TV Globo.

"Em geral, eu que faço as pessoas chorarem nesse programa. Que lindo! Fiquei lembrando da minha mãe, que também inverteu tudo. Ela vai fazer 100 anos e, ao mesmo tempo, implico com ela, como você faz", contou o apresentador a Theodoro.

Veja também Zoeira SBT diz não ter achado indícios de relação sexual entre diretor e funcionário no camarim da emissora Zoeira Documentário sobre voo 447 estreia na Globoplay; relembre tragédia que deixou 228 mortos

Na ocasião, o caçula de Marília contava como surgiu a ideia de um espetáculo protagonizado por ele e pela mãe. Conforme o ator, a morte do pai, Zeca Cochrane, em agosto de 2021, foi o que fez ele reavaliar sua vida.

"Chegou uma hora em que ficou meio insuportável mesmo. Meu pai morreu, reavaliei minha vida, o que ele tinha feito com a vida dele, o que eu estava fazendo com a minha. Entrei num processo depressivo profundo, fui viver meu luto com minha mãe, em Lisboas, a convite dela", lembrou Theodoro.

Na conversa, Marília teceu elogios ao caçula, de 45 anos, ressaltando a força que ele transmite para ela no presente.

Ele é mesmo uma fortaleza. Eu, a essa altura do campeonato, me sinto muito protegida, tendo o Theodoro por perto. Ele é uma pessoa muito forte e acho que isso é, essencialmente, mérito dele. Ele se formou dessa maneira, foi se constituindo dessa forma e com essa força." Marília Gabriela Jornalista e apresentadora

Theodoro finalizou o bate-papo refletindo sobre quando se deparou com a finitude da vida do pai e também com o envelhecimento da mãe.