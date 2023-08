Jojo Toddynho fala das críticas por ter feito bariátrica: 'quem me cancela é Deus e o banco'

Jojo Toddynho participou do Fantástico na noite desse domingo (20). Em entrevista à repórter Renata Ceribelle, a influenciadora contou detalhes das críticas que vêm sofrendo pós-cirurgia bariátrica.

"Teve pessoas dizendo que eu estava com medo de ser cancelada. Cancelada por estar buscando saúde? Cancelada por estar buscando um vida melhor? Eu quero ser mãe. Eu quero ter qualidade de vida para passar para os meus filhos. Eu tenho 26, daqui a pouco eu tenho 30. Só quem me cancela é Deus e o banco. O banco nem tão cedo e Deus só quando ele quiser, fora isso, você terão que me aturar."

Jojo acumula 27 milhões de seguidores nas redes sociais, e apesar de compartilhar toda sua vida por lá, só contou sobre a cirurgia depois que ela aconteceu, no dia 8 de agosto.

Perda de peso

Antes de realizar o procedimento, Toddynho precisou perder 20 quilos, com reeducação alimentar e a prática de exercício físico. Conforme o médico da cantora, agora, ela precisa perder de 30 a 50 quilos. O que dependerá das respostas metabólicas que ela pode desenvolver.

A cirurgia durou uma hora e quinze minutos, e a técnica escolhida pelos médicos de Toddynho foi a videolaparoscopia. O cirurgião de Jojo explicou que 90% do estômago foi removido e com essa parte eliminada, saíram também as células que promovem o hormônio responsável pela fome.

"Nós inibimos a produção de um hormônio que se chama grelina, que é o hormônio da fome, então no caso da Jojo, além de ter sensação de saciedade precoce, ela não vai ter mais fome ou, se tiver, vai ter uma fome muito, muito, muito pequena".

Mas os médicos alertam: essa cirurgia não é indicada para todos os casos de obesidade.