Filha de Brad Pitt e Angelina Jolie pede na Justiça para remover sobrenome do pai da certidão

A terceira filha do ex-casal de estrelas, Brad Pitt e Angelina Jolie, entrou com pedido judicial para remover o sobrenome do pai da certidão de nascimento. Shiloh Nouvel Jolie-Pitt completou 18 anos, no último dia 27, data em que solicitou na Justiça a mudança.

Os atores se separaram em 2016, no entanto, o processo de separação de bens ainda não foi finalizado. Pitt e Jolie são pais de seis filhos, sendo eles: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh Nouvel e os gêmeos Knox e Vivienne.

Em 2023, um vídeo mostra Zahara se apresentando como membro da irmandade Alpha Kappa Alpha no Spelman College como “Zahara Marley Jolie”, sem o sobrenome do pai.

A outra filha do casal, Vivienne, de 15 anos, também ocultou "Pitt" em seu crédito no novo musical “The Outsiders”, que Angelina produziu. Brad e Jolie iniciaram o romance em 2004, e só se casaram em 2014. Dois anos depois o casal se divorciou.