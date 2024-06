Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela deste sábado (1)

A novela 'Cheias de Charme' deste sábado (1) vai ao ar às 14:10, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Inácio termina de vez com Rosário.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' deste sábado

Inácio termina de vez com Rosário. Conrado confirma para Sarmento que eles receberão sua quantia com a tramoia que armaram para Otto. Socorro tenta descobrir que tempero Naldo usa na comida de Chayene. Penha se sensibiliza com Manuela. Dinha descobre que Inácio terminou com Rosário. Fabian pensa em ir ao ensaio das Empreguetes. Penha conta para Otto que Lygia está hospitalizada. Samuel se preocupa com a mãe.

Chayene se anima com a música que Funny compôs para ela. Serginho convida Cida para uma festa. Fabian chama Rosário para pescar. Máslova pede para Ivone mentir para Otto. Conrado e Isadora vão à mesma festa que Serginho e Cida. Dinha leva Inácio a uma academia para treinar luta. Cida fica impressionada com Elano. Fabian deixa Rosário em casa. Cida encontra Conrado na festa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:10, na Rede Globo.