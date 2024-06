Cariúcha passa por cirurgia de sete horas e está na UTI, diz empresário

A apresentadora Cariúcha passou por um procedimento cirúrgico nesta sexta-feira (21), em São Paulo. Ela teve 17 miomas retirados do útero e foi encaminhada para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

As informações foram confirmadas pelo empresário da comunicadora, Irinaldo Olivier, ao portal Leo Dias. Cariúcha está internada no Hospital São Luiz, no Morumbi.

Veja também Zoeira Linn da Quebrada tranquiliza fãs sobre internação em clínica: 'Cuidar do meu espírito' Zoeira Ex de Ana Hickmann cita 'violência contra homens' em campanha a pré-candidato a vereador

Ela chegou ao hospital na madrugada desta sexta após apresentar sangramentos. A cirurgia teve sete horas de duração. Ainda não há previsão de alta.

QUEM É CARIÚCHA

Cariúcha refere a si mesma como cantora e apresentadora nas redes sociais. Ela ficou conhecida após dar uma entrevista para o Profissão Repórter, da Globo, em 2009, sobre o concurso Garota da Laje.

Durante a conversa, Cariúcha falou a frase "eu sou toda natural, eu sou bonita pra caramba" que virou meme nas redes sociais.

Em 2023, ela entrou no reality show A Fazenda 15, na Record. Foi a terceira eliminada, com 9,74% dos votos para ficar, na roça em que enfrentou Márcia Fu e Shayan Haghbin. Atualmente, ela é apresentadora do "Fofocalizando".