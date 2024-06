Linn da Quebrada tranquiliza fãs sobre internação em clínica: 'Cuidar do meu espírito'

Linn da Quebrada se pronunciou nas redes sociais, nesta sexta-feira (21), sobre a internação em clínica de reabilitação. A artista se afastou em abril da carreira para tratar a depressão.

"Passando para dizer que estou ótima. Estou em uma clínica para me cuidar, cuidar da minha cabeça, do meu espírito. Estou fazendo o que sinto que é melhor para mim nesse momento, tratando de uma depressão, de um momento que percebi que precisava cuidar da minha saúde mental para poder voltar para vocês da melhor maneira possível", iniciou.

A ex-BBB 22 também pontuou que a depressão não pode ser tratada como "tabu" ou "taxado de maneira problemática".

"A gente sabe que depressão acomete milhares de pessoas em todos os lugares e classes sociais, e a gente tem que se cuidar, se conscientizar de quando a gente não está bem para fazermos o melhor pela gente".

Veja vídeo

Para concluir, Linn informou que "logo mais estou voltando".

Veja também Zoeira Dayane Cristina, ex-Mulher Jaca, sofre AVC aos 38 anos Zoeira Ex-A Fazenda Cariúcha é internada às pressas com hemorragia

Uso descontrolado de medicamentos

A artista enfrenta depressão profunda e precisou de ajuda por conta do uso descontrolado de medicamentos relacionados à doença, conforme informou a colunista Mariana Morais, do Correio Brasiliense.

Em 23 de abril, Linn anunciou uma pausa na carreira. “Tem horas que é preciso parar e reconhecer que o caminho mais seguro é entender a dimensão do problema e compreender que uma doença como essa não pode ser negligenciada. Contamos com o apoio de vocês durante este período, respeitando sua privacidade e a de sua família e amigos”, dizia a nota divulgada pela equipe de Linn no Instagram à época.

Ainda conforme o Correio Brasiliense, a depressão de Linn, que participou do BBB 22, foi causada devido à falta de oportunidades profissionais e baixa visibilidade na carreira, mesmo após a participação no reality show.