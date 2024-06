Ex-BBB Linn da Quebrada é internada em clínica de reabilitação, diz site

A ex-BBB e cantora Linn da Quebrada foi internada em uma clínica de reabilitação em São Paulo, devido um agravamento do seu quadro depressão. As informações são da colunista Mariana Morais, do Correio Brasiliense. Segundo ela, a artista enfrenta depressão profunda e precisou de ajuda por conta do uso descontrolado de medicamentos relacionados à doença.

Há dois meses, Linn anunciou uma pausa na carreira para tratar a depressão. “Tem horas que é preciso parar e reconhecer que o caminho mais seguro é entender a dimensão do problema e compreender que uma doença como essa não pode ser negligenciada. Contamos com o apoio de vocês durante este período, respeitando sua privacidade e a de sua família e amigos”, dizia a nota divulgada pela equipe de Linn no Instagram, em 23 de abril.

Ainda conforme o Correio Brasiliense, a depressão de Linn, que participou do “BBB 22”, foi causada devido à falta de oportunidades profissionais e baixa visibilidade na carreira, mesmo após a participação no reality show.