Dayane Cristina, ex-Mulher Jaca, sofre AVC aos 38 anos

A bailarina Dayane Cristina Gonzalez, conhecida como Mulher Jaca, relatou, nas redes sociais, que teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na última semana. Ela desabafou nos Stories do Instagram após passar três dias sedada e preocupou seguidores surgindo em uma maca hospitalar.

"Nós só nos damos valor quando estamos aqui", começou o desabafo. "Nem sei como dar essa notícia para vocês: sempre estressada, querendo ganhar o mundo, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Pois é, meu povo. Tive um AVC com 38 anos", contou, em seguida.

Em uma série de lamentos, Dayane comentou que a ânsia por mais trabalho acabou resultando em falta de cuidado com a própria saúde. Segundo a dançarina, alguns dos sintomas foram as mãos dormentes em meio a uma série de exercícios, no último sábado (15).

"Ainda me falta ar no cérebro. As mãos, muito dormentes, ainda não voltaram, e tenho que fazer fisioterapia agora. Meu lado esquerdo parou completamente, até a perna", continuou, dizendo que estava sedada desde o domingo.

Dayane foi dançarina de MC Créu ao lado de Andressa Soares, a Mulher Melancia, e de Ellen Cardoso, a Moranguinho, mas acabou deixando a carreira para se casar com um estadunidense e se mudar para Miami.

Ao relatar que estava sentindo saudades dos bichinhos em casa, a bailarina também falou sobre o que sentiu durante o AVC. "Só lembro que minha perna estava tremendo muito, e não consegui me controlar e tive uma convulsão e senti algo na minha cabeça estourando. Acordei ontem acreditando que fosse domingo, três dias sedada. Valorizem a vida. Ultimamente tenho passado por tanta provação na vida, que nem sei", reforçou.