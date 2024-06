Leandro D'Lucca, esposo de Cleo, segue internado após sofrer acidente de skate

O modelo Leandro D’Lucca, marido de Cleo, segue internado no Hospital Samaritano, em São Paulo. Ele sofreu um acidente de skate no último fim de semana durante um passeio com o filho Gael, de 9 anos. O empresário teria caído e batido a cabeça, as lesões resultaram em um sangramento no cérebro, gerando um edema. Ele foi encaminhado à unidade de saúde em estado grave.

Segundo informações do colunista Leo Dias, o quadro de Leandro é estável e a previsão é que ele receba alta na próxima semana. Inicialmente, ele recebeu cuidados médicos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no setor neurológico do hospital. Segundo o portal, agora o empresário está no quarto e recebeu a visita do sogro, o cantor Fábio Jr.

Cleo e Leandro D’Lucca assumiram a relação em dezembro de 2020. Eles se casaram pela primeira vez em julho de 2021, apenas no civil, por causa da pandemia. Já no ano seguinte, eles fizeram uma cerimônia reservada aos familiares. Já em 2023, dois anos após a primeira cerimônia, eles renovaram os votos em uma cachoeira do Rio de Janeiro.

Leandro tem um filho de um relacionamento anterior com a atriz Dani Pavan. Cleo já foi casada duas vezes, com os atores João Vicente de Castro e Rômulo Arantes Neto.