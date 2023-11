Cleo e o marido planejam quarto casamento: 'Entendo meu pai agora'

Cleo está planejando a quarta festa de casamento com Leandro D'Lucca. O projeto foi compartilhado pela cantora em entrevista ao jornal Extra. Eles pretendem comemorar com a família do marido em uma viagem à Itália, marcada para 2024. "Entendo meu pai agora", brincou.

Veja também

"É que casar é bom demais! Em antigos relacionamentos eu já tinha morado junto, feito união estável, mas fazer festa mesmo nunca tinha feito. Leandro também não", explicou Cleo.

"A diferença (entre ela e o pai) é que estou casando várias vezes com a mesma pessoa", alfineta. O pai, Fábio Jr., se casou sete vezes.

Celebração

De acordo com Cleo, ela casará de branco e todas as tradições serão seguidas, com amêndoas sendo jogadas nos noivos ao invés de arroz, por exemplo.

Cleo e Leandro se casaram pela primeira vez em julho de 2021, apenas no civil, por causa da pandemia. Já no ano seguinte, eles fizeram uma cerimônia reservada aos familiares. Neste ano, dois anos após a primeira cerimônia, eles renovaram os votos em uma cachoeira do Rio de Janeiro.

"Eu sou muito apaixonada pelo meu marido. Não tem como não se viciar nele", conta a artista, que após o casamento, se tornou madrasta de Gael, de 9 anos.

"Ele é um menino especial. A criação que ele tem dos pais é incrível. Isso o torna um menino educado, questionador, inteligente e divertido. Não estou falando só porque é meu enteado. Ele é um sonho de menino ", disse Cleo.