Atriz de ‘Barrados no Baile’ diz que está com metástase nos ossos

A atriz Shannen Doherty, famosa por seu papel na série “Barrados no Baile”, já havia revelado que estava com câncer no cérebro, em setembro desse ano. Durante uma convenção de cultura pop nos Estados Unidos, agora ela contou que sofre com metástase nos ossos.

“Luto pela minha vida todos os dias. Acho que estou ótima, de verdade. Eu não tenho medo da morte. Eu sei para onde estou indo. Penso que só teria medo da morte se eu não fosse uma boa pessoa. Mas eu sou”, disse ela na ocasião.

“Eu não quero morrer. Essa é a diferença. Eu não tenho medo de morrer, só não quero. Nunca. Eu não terminei de viver. Não terminei de amar. Não terminei de criar. Não terminei de mudar as coisas para melhor. Eu apenas não terminei”, acrescentou.

Shannen ainda fez um alerta sobre a doença para as pessoas presentes no evento. “Quero ajudar as pessoas com câncer impactadas profundamente, conscientizar e ajudar a levantar fundos. É insano que o câncer esteja por aí há tanto tempo e ainda não temos uma cura. Eu faço isso porque tenho uma plataforma e a responsabilidade, não apenas por mim, mas pela minha família do câncer”.

A atriz foi diagnosticado pela primeira vez com câncer de mama em 2015. Em 2017, a doença entrou em remissão, mas retornou em 2020.