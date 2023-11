Simony desabafa sobre possível biópsia no rim e comenta sobre a vida: ‘Eterna montanha russa’

A cantora Simony, 47 anos, que atualmente apresenta câncer de intestino em fase de remissão, usou seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (28), para desabafar. Ela estava preocupada com a tia, sem dizer mais detalhes sobre o caso, e também com a possibilidade de ter que vir a fazer uma biópsia no rim.

"Eu tenho passado por dias difíceis,dias de angústia por conta da minha tia. Eu quero muito fazer um vídeo em breve e dividir com vocês . Estava também angustiada por conta de uma biópsia de rim que precisaria fazer hoje e graças a Deus não foi mais necessário”, começou. Em seguida, continuou: “Vivemos em uma eterna montanha russa e tem dias que realmente não estamos bem e está tudo bem também . Sigo com meu tratamento tudo dando certo e logo volto aqui pra falar com vocês . Obrigada sempre por tanto amor".

Os comentários da publicação foram repletos de carinho e apoio. A atriz Isadora Ribeiro escreveu: "Em oração pela sua tia e por você". Patrícia de Sabrit deixou emojis de mãos em oração. A cantora Luiza Possi declarou: "Linda".

Dentre os fãs, muita solidariedade e fé. "Sim, amada! A vida é uma roda gigante! Mantenha a fé! Te amamos!", disse uma seguidora. "E consegue ser maravilhosa até nesses momentos. Orando por você e tua família. Conte comigo. Um forte abraço. Deus abençoe e guarde vcs. “Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus.” Amo vc", deixou outra pessoa. "Linda, coloque Deus na frente e ele cuidará de tudo", afirmou mais um.

Recentemente, em 3 de outubro, Simony retornou aos palcos, no Teatro Frei Caneca, em São Paulo, e comemorou a vitória na luta contra o câncer. O show teve as participações de Péricles e Luiza Possi, e a famosa cantou emocionada os maiores sucessos de sua carreira.