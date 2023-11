Saiba quem é a nova namorada de Ana Carolina

No último fim de semana, no aniversário da apresentadora Angélica, a cantora Ana Carolina fez sua primeira aparição pública ao lado da nova namorada, a produtora Ramona Bakker.

A nova companheira da artista foi produtora executiva de séries como “Dom” e “Viajando com os Gil”, e também mora no Rio de Janeiro, assim como a música. Ela ainda é filha de Roberto Bakker, que foi o produtor com mais filmes internacionais filmados no Brasil no currículo, segundo informações do jornal Extra.

Ramona atualmente está produzindo um filme sobre a vida da jogadora de futebol Marta.

Antes de Ramona, Ana Carolina estava namorado a cantora italiana Chiara Civello, com quem tinha um relacionamento desde 2018.