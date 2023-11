Defesa de Denilson diz que Belo não pagou todo o valor de acordo; entenda

O desentendimento financeiro entre o cantor Belo e o ex-jogador Denilson parece não ter se resolvido por completo. Segundo a defesa do hoje comentarista esportivo, Belo ainda não realizou o pagamento de uma das parcelas do acordo entre os dois para o pagamento de uma dívida. As informações são do portal Uol.

O valor da parcela, que venceu no último dia 18 de novembro, não foi revelado e se encontra sob segredo de Justiça. Uma nova petição no processo foi feita pela defesa de Denilson na segunda-feira (27), apontando que o valor diz respeito ao pagamento de honorários de advogados.

Dívida antiga

A disputa entre os dois não é recente, e a dívida diz respeito a valores negociados entre os dois há cerca de 20 anos. Denilson adquiriu os direitos da banda Soweto, do qual Belo era vocalista, em 1999, mas viu o artista deixar o grupo já no ano seguinte para seguir carreira solo.

A multa contratual com a saída não foi paga e, desde então, Denilson processa Belo. Segundo a Justiça, Belo devia indenizar o ex-jogador.

O processo relacionado aos dois foi encerrado apenas em novembro deste ano, na Justiça de São Paulo. O acordo entre as duas partes foi homologado pelo Judiciário, mas os valores do pagamento não foram divulgados.

Antes disso, Denilson solicitava o pagamento de mais de R$ 7 milhões, mas Belo só admitia o repasse de até R$ 4,9 milhões.