Ex-A Fazenda Cariúcha é internada às pressas com hemorragia

A apresentadora Alessandra Cariúcha, ex-A Fazenda e parte do programa Fofocalizando, do SBT, foi internada às pressas na manhã desta sexta (21). As informações são do portal Notícias da TV, do Uol.

Cairúcha foi submetida a uma cirurgia no Hospital São Luís, no Morumbi, zona oeste de São Paulo, após constatação de que ela estava com uma hemorragia no útero por conta de miomas. O procedimento já foi finalizado, segundo assessoria da unidade.

Conforme publicação do Notícias da TV, Cariúcha já estava passando mal desde a noite de quinta (20), mas só procurou o médico durante a manhã de sexta, quando foi internada para passar por procedimento cirúrgico.

A própria assessoria de Cariúcha não teria autorizado a revelação de detalhes sobre o atual estado da apresentadora. O SBT, emissora da qual ela é contratada, ainda não se posicionou sobre o caso, mas ela já teria se ausentado outras vezes por intercorrências com o útero.

Outras internações

Em março deste ano, por exemplo, a ex-A Fazenda teria se ausentado algumas vezes das gravações do Fofocalizando para remover os miomas, que consistem em tumores benignos formados por tecido muscular no interior do útero.

O responsável por socorrer Cariúcha nesta sexta-feira foi o assessor dela, Irinaldo Oliver. "Corri com ela para o hospital, tentaram medicar ela, dar soro e diminuir a hemorragia, porém, viram que não estava baixando. Aí tiveram que interná-la, e ela entrou para o centro cirúrgico agora às 8h. Na verdade, ela tem miomas e sempre ataca, mas dessa vez foi mais do que o comum, foi muito forte. Ela ficou apavorada e eu também", disse ele ao colunista Léo Dias.

Miomas uterinos

Conforme dados da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), o problema é comum em mulheres de idade fértil, mas na maioria das vezes os miomas não manifestam sintomas.

Inchaço na região abdominal, dor pélvica e aumento ou diminuição da frequência urinária podem ser indicativos de miomas. A remoção do útero é requisitada em poucos casos.