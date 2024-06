Elon Musk confirma nascimento do 12º filho, fruto do relacionamento com Shivon Zilis

O bilionário Elon Musk confirmou o nascimento do seu 12º herdeiro, no começo deste ano, fruto do relacionamento com a esposa Shivon Zilis.

Apesar da criança já ter nascido há alguns meses, a "descoberta" ocorreu apenas nesta semana, depois de veículos estadunidenses compartilharem o ocorrido. As informações são do Globo.

O portal Bloomberg foi responsável por publicar a notícia do parto de forma exclusiva, na última sexta-feira (21). Devido ao "segredo" em torno da gravidez e do nascimento, os internautas apontaram que Musk estava escondendo os detalhes propositalmente.

Em entrevista ao Page Six, Elon Musk negou a tentativa de esconder o parto, afirmando que o nascimento do novo herdeiro estava "longe de ser um segredo". O empresário afirmou que a família dele e de Shivon sabiam da gravidez.

Quanto a [relatos de um filho] 'gerado secretamente’, isso também é falso. Todos os nossos amigos e familiares sabem. A não emissão de um comunicado de imprensa, o que seria bizarro, não significa 'secreto'" Elon Musk Empresário

Ainda não há informações sobre o gênero e o nome do bebê. A criança é o terceiro filho de Musk com Shivon. Eles já eram pais dos gêmeos Strider e Azure, que nasceram em 2021.