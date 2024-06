Ministério da Pesca abre concurso com 265 vagas e salários de até R$ 6 mil; veja como se inscrever

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) abriu as inscrições, nesta segunda-feira (24), para novo concurso público com 264 vagas temporárias de nível superior e salários de até R$ 6,1 mil. Ao todo, são mais de 20 áreas contempladas, incluindo direito, economia, marketing e arquitetura.

Conforme o g1, as vagas são para trabalhos presenciais com jornada de 40 horas semanais. Os selecionados podem trabalhar na sede do ministério, em Brasília, ou nas Superintendências Federais da Pesca e Aquicultura (SFPAs), localizadas nas capitais dos 26 estados, incluindo Fortaleza.

Veja também Papo Carreira Empresa de energia anuncia 75 vagas de emprego no Ceará; veja como se candidatar Papo Carreira Como fazer uma boa redação para Concurso Público? Veja como estudar, o que zera e como treinar

Do total de vagas, 20% são reservadas para pessoas negras e 5% para pessoas com deficiência. Os contratos terão prazo de duração de até dois anos e podem ser prorrogados por mais dois.

Caso o candidato seja selecionado, ele irá desempenhar atividades administrativas, judiciais e gerenciais relacionadas ao setor de pesca brasileiro.

Como se inscrever?

As inscrições seguem abertas até o dia 25 de julho, através do site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (Idecan), responsável pelo certame.

Para participar, os candidatos precisam pagar uma taxa de inscrição de R$ 62.

É possível solicitar a isenção:

Inscritos no CadÚnico;

Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Quais as fases?

A primeira fase, com provas objetivas, será realizada no dia 11 de agosto em Brasília e nas capitais brasileiras. A aplicação pode se estender para outros municípios a depender do número de inscritos.

Dentre as fases, estão:

Provas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;

para todos os cargos; Prova de títulos de caráter classificatório para cargos de engenheiro de pesca, oceanografia/ oceanologia, biologia, engenheiro de aquicultura, medicina veterinária e zootecnia.

Cronograma