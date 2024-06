Monólito misterioso é descoberto no deserto de Nevada, nos EUA

Um monólito foi descoberto próximo a Las Vegas, nos Estados Unidos, no último fim de semana, e chamou a atenção das pessoas nas redes sociais. O objeto está fincado ao chão no Gass Peak, um pico a 2,1 mil metros de altura localizado no deserto de Nevada.

Espelhado e em formato retangular, o monólito é considerado pelo Departamento de Polícia de Las Vegas diferente do que as "muitas coisas estranhas que as pessoas encontram quando vão caminhar" nas montanhas de Gass Peak. Geralmente, no local, são encontrados carneiros selvagens e tartarugas do deserto.

Segundo o g1, o objeto é parecido com outros que apareceram ao fim de 2020 em diversas partes do globo, como em Utah, nos EUA, e na ilha de Wight, no Reino Unido. À época, a autoria das peças foi reivindicada pelo coletivo The Most Famous Artist. Contudo, ainda não se sabe a procedência do que foi encontrado em Las Vegas.

Turismo

Um dos receios das autoridades que controlam o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA é de que o monólito atraia muitos turistas ao local, que é lar de carneiros selvagens e plantas raras e, por isso, pode sofrer uma série de danos ambientais.