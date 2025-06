Senador democrata é algemado e retirado à força durante entrevista com secretária de Trump

O senador democrata pelo estado da Califórnia, Alex Padilla, foi imobilizado no chão, algemado e expulso durante entrevista com a secretária de Segurança Interna do governo Trump, Kristi Noem, nesta quinta-feira (12).

Em coletiva sobre protestos em Los Angeles contra a nova política imigratória, Padilla, que é o primeiro senador latino da Califórnia e filho de imigrantes mexicanos, pediu a palavra para questionar a secretária sobre a decisão do governo Trump de enviar homens da Guarda Nacional para conter os protestos no estado e foi então imobilizado.

Legenda: Alex Padilla após ser retirado da sala a força e sendo algemado no chão Foto: Reprodução

“Ele tentou fazer uma pergunta à secretária e foi retirado à força por agentes federais, forçado ao chão e algemado”, disse o gabinete de Padilla. “Estamos trabalhando para obter mais informações”, disse o gabinete do senador.

As imagens mostram o senador sendo algemado e imobilizado no chão por policiais que faziam a segurança da coletiva. "Tire suas mãos de mim", disse ele a um dos policiais, que forçaram a saída do senador, que foi conduzido para fora da sala, algemado e jogado no chão.

Reações

Senadores republicanos, que também estavam no local, criticaram o episódio. "Ver o jeito como ele foi conduzido para fora da sala é errado e doentio", disse a senadora republicana Lisa Murkowski.

O Departamento de Segurança Interna acusou Padilla de tentar se aproximar da secretária Kristin sem se identificar, mas também afirmou que Noem conversou com o senador após o episódio.

A ex-vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, chamou o caso de "abuso de poder vergonhoso", criticando o tratamento dado ao senador democrata. O governador da Califórnia, Gavin Newsom disse que “se eles [governo americano] podem algemar um senador dos EUA por fazer uma pergunta, imagine o que farão com você”.

Protestos e tensões

O episódio contra Padilla ocorre em meio às grandes manifestações que ocorrem em Los Angeles, na Califórnia, e agentes do governo. A onda de protestos critica a nova política imigratória do governo americano em meio a prisão de pessoas em situação ilegal.