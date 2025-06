Famílias das vítimas da queda do avião da Air Índia podem receber indenização de até R$ 650 mil

A empresa responsável pela Air India, Tata Group, anunciou que irá oferecer 10 milhões de rúpias indianas (cerca de R$ 650 mil) de indenização para as famílias das vítimas do voo que caiu na manhã desta quinta-feira (12). Conforme o g1, eles também irão custear as despesas médicas dos feridos.

Um avião da Air India, que se dirigia para Londres com 242 pessoas a bordo, caiu logo após a decolagem, em uma área residencial da cidade indiana de Ahmedabad, deixando pelo menos 260 mortos, incluindo vítimas em solo.

A aeronave caiu em uma área onde moram e estudam médicos e suas famílias. Em comunicado, o grupo declarou que ajudará na reconstrução do alojamento atingido pelo Boeing 787-8 Dreamliner.

"Nenhuma palavra pode expressar adequadamente a dor que sentimos neste momento. Nossos pensamentos e orações estão com as famílias que perderam entes queridos e com os que ficaram feridos". Tata Group Comunicado oficial

Acidente aéreo na Índia

O secretário estadual da Saúde, Dhananjay Dwivedi, disse à AFP que um sobrevivente foi encontrado e hospitalizado. O homem foi identificado como Vishwash Kumar Ramesh, de 40 anos.

"Metade do avião se chocou contra o prédio residencial onde moravam médicos com suas famílias. O nariz e a roda dianteira bateram no prédio da cantina, onde estudantes almoçavam", afirmou Krishna, um médico que não deu seu nome completo.

Este médico disse ter visto "entre 15 e 20 corpos queimados" e ele mesmo, juntamente com outros colegas, resgataram 15 estudantes.

A autoridade da aviação civil da Índia disse que havia 242 pessoas a bordo do avião, inclusive dois pilotos e dez tripulantes de cabine. A Air India, por sua vez, informou que a aeronave levava 169 passageiros indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense. O voo se dirigia para o aeroporto londrino de Gatwick.

"A tragédia em Ahmedabad nos chocou e entristeceu. É devastador para além das palavras", disse o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, após o acidente com o voo 171.