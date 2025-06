O avião da companhia indiana Air India, com 242 passageiros, que sofreu um "acidente trágico" nesta quinta-feira (12), era do modelo Boeing 787-8 Dreamliner, considerado "a mais moderna aeronave comercial do mundo". O voo 171, tinha Londres (Reino Unido) como destino, mas caiu apenas 5 minutos após decolar do aeroporto de Ahmedabad, na Índia.

Como é modelo de avião envolvido em acidente?

O Boeing 787 Dreamliner foi desenvolvido no começo dos anos 2000, estreando em serviço em 2011 com a companhia aérea japonesa All Nippon Airways. Até então, nenhum acidente aéreo havia sido registrado com ele.

Segundo a empresa responsável pela fabricação, a aeronave teve modelo "projetado para oferecer uma experiência de voo incomparável". A capacidade é de 248 passageiros e ele chega a 954 km por hora, com autonomia até 15,2 mil quilômetros.

O avião tem 57 metros de comprimento, 60 metros de envergadura, 17 metros de altura e o peso máximo para decolagem é de 227,9 toneladas.

A Boeing aponta que há cerca de 1,2 mil unidades desses jatos, com as variantes 787-8, 787-9 e 787-10. Ao todo, eles já acumularam cerca de 5 milhões de voos, com mais de 30 milhões de horas voadas.

"É consideravelmente mais eficiente em termos de combustível em comparação a aeronaves semelhantes do seu tamanho, contribuindo para a sustentabilidade ambiental", diz a empresa.

O que aconteceu na Índia

Informações sobre o acidente nesta quarta-feira (12) apontam que a aeronave da Air India se chocou contra o solo imediatamente após a decolagem da Pista 23, fora do perímetro do aeroporto. "Uma densa fumaça preta foi vista saindo do local do acidente", disse uma fonte ao jornal indiano The Hindu. "Muitos morreram", informou o Ministro da Saúde da Índia, conforme a agência de notícias Reuters.

O voo da Air India transportava 242 passageiros e 12 tripulantes de quatro nacionalidades diferentes, detalhou a companhia. Sendo eles:

169 cidadãos indianos;

53 britânicos;

1 canadense;

7 portugueses.

Antes de cair, o avião teria chegado a emitir um chamado de “MAYDAY” — código internacional para emergência — para o Controle de Tráfego Aéreo (ATC), mas, posteriormente, não respondeu aos chamados feitos pela torre.