Avião da Air India com mais de 200 pessoas a bordo cai a caminho de Londres: 'Muitos morreram'

Um avião da companhia indiana Air India, com 242 passageiros, sofreu um "acidente trágico" por volta das 13h38 desta quinta-feira (12) — 5h08 no horário de Brasília. O voo 171, com destino a Londres (Reino Unido), teria caído 5 minutos após decolar do aeroporto de Ahmedabad, colidindo com uma área residencial da cidade. "Muitos morreram", informou uma autoridade local.

Nas redes sociais, usuários compartilham imagens do momento do acidente. Nas gravações, é possível observar uma aeronave perdendo altitude até se chocar contra o solo. Em seguida, uma coluna de nuvem de fumaça aparece se erguendo sobre o local do impacto, indicando uma explosão. (Assista abaixo)

VEJA MOMENTO DO ACIDENTE DA Air India

A aeronave se chocou contra o solo imediatamente após a decolagem da Pista 23, fora do perímetro do aeroporto. “Uma densa fumaça preta foi vista saindo do local do acidente”, disse uma fonte ao jornal indiano The Hindu. "Muitos morreram", informo o Ministro da Saúde da Índia, conforme a agência de notícias Reuters.

O voo da Air India transportava 242 passageiros e 12 tripulantes de quatro nacionalidades diferentes, detalhou a companhia. Sendo eles:

169 cidadãos indianos;

53 britânicos;

1 canadense;

7 portugueses.

A maioria das pessoas seria adulta, havendo somente 11 crianças, informou a Reuters. Ainda conforme a empresa área, os feridos estão sendo levados para os hospitais mais próximos.

Legenda: Agentes resgatam corpos e vítimas do local do acidente do voo 171 da Air India Foto: SAM PANTHAKY/AFP

O veículo estava abastecido com um grande volume de combustível, já que realizaria uma rota internacional que duraria muitas horas. A quantidade de líquido inflamável pode ter aumentado a intensidade da explosão e do incêndio que se seguiram à queda, detalhou o portal local Times of India.

Antes de cair, o avião teria chegado a emitir um chamado de “MAYDAY” — código internacional para emergência — para o Controle de Tráfego Aéreo (ATC), mas, posteriormente, não respondeu aos chamados feitos pela torre.

Legenda: Bombeiros atuam para dissipar chamas de incêndio que atingiu local após explosão da aeronave Foto: SAM PANTHAKY/AFP

Legenda: Grande volume de combustível no taque da aeronave pode ter agravado explosão, aponta imprensa local Foto: SAM PANTHAKY/AFP

Veja também Mundo Avião com pelo menos 16 pessoas cai no Tennessee, nos EUA

Presidente da Air India lamenta acidente

O dirigente da Air India, Natarajan Chandrasekaran, confirmou o acidente envolvendo o avião, modelo Boeing 787, e prestou condolências às famílias dos passageiros. "Nossos pensamentos e profundas condolências estão com as famílias e entes queridos de todos os afetados por este evento devastador", disse.

O executivo ainda detalhou que um centro de emergência foi ativado e uma equipe de apoio foi acionada para atender os parentes que buscam informações.