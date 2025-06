Novo vídeo mostra avião da Air India decolando do aeroporto e depois em queda

Um novo vídeo do avião da companhia indiana Air India, que caiu com 242 passageiros nesta quinta-feira (12), mostra o boeing 787-8 Dreamliner deixando a pista do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel em início de voo, em Ahmedabad.

Na gravação feita por uma câmera do próprio aeroporto, às 13h38, é possível observar a aeronave percorrendo a pista para realizar a decolagem. Ele chega a sair do solo, mas cerca de 30 segundos depois é vista em queda. Por fim, uma grande bola de fogo é vista no vídeo.

Veja queda de aeronave:

Na gravação é possível observar ainda que, até o momento da queda, a aeronave permanece com o trem de pouso acionado.

Na queda, o boeing 787-8 Dreamliner atingiu o alojamento da faculdade BJ Medical College. Imagens do refeitório do prédio que circulam nas redes e mostram pratos de comida ainda intactos, que indicavam que, no momento da colisão, os alunos estariam almoçando. No momento, da queda do avião, o local abrigava cerca de 60 pessoas.

As causas do acidente ainda são investigadas pelo Diretório Geral de Aviação Civil da Índia (DGCA).

Quem estava no avião?

O Boeing 787-8 da Air India estava a caminho do aeroporto de Gatwick, em Londres.

Havia 169 cidadãos indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense no voo com destino ao aeroporto de Gatwick, disse a Air India.

A maioria das pessoas seria adulta, havendo somente 11 crianças, informou a Reuters. Ainda conforme a empresa área, os feridos estão sendo levados para os hospitais mais próximos.