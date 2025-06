Número de mortos na queda do avião da Air India passa de 290, informa polícia

A polícia de Ahmedabad, na Índia, informou que o número de mortos na queda do avião da Air India nesta quinta-feira (12) superou os 290, segundo informações da agência Reuters. Entre as vítimas, estão passageiros, tripulação e pessoas que estavam no solo no momento do impacto, pois a aeronave caiu em uma área residencial e universitária, atingindo o alojamento da faculdade BJ Medical College.

Pelo menos uma pessoa sobreviveu, conforme a polícia local. O passageiro Vishwash Kumar Ramesh, 40, é britânico-indiano e voltava da Índia para Londres após visitar a família.

Conforme ele, a queda ocorreu cerca de 30 segundos após a decolagem: "Quando me levantei, havia corpos ao meu redor. Eu estava assustado. Levantei-me e corri. Havia pedaços do avião ao meu redor. Alguém me segurou e me colocou em uma ambulância e me trouxe para o hospital".

As forças de segurança indianas, incluindo o Exército, estão mobilizadas no local do acidente.

Avião caiu na Índia

A aeronave era do modelo Boeing 787-8 Dreamliner e caiu em uma área residencial, segundos após a decolagem. O destino era o aeroporto de Gatwick, em Londres, no Reino Unido.

O voo da Air India tinha 242 passageiros e 12 tripulantes de quatro nacionalidades diferentes, detalhou a companhia:

169 cidadãos indianos;

53 britânicos;

1 canadense;

7 portugueses.

Informações sobre a causa da queda não foram confirmadas. O controle de tráfego aéreo do aeroporto de Ahmedabad explicou que a aeronave emitiu um chamado de emergência “Mayday”, mas, em seguida, perdeu o sinal com a torre de comando.