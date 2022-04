Missa do Domingo de Páscoa 2022: veja horários e onde é celebrada em Fortaleza

Data que celebra a alegria pela ressurreição de Jesus Cristo, o Domingo de Páscoa é repleto de celebrações religiosas exaltando a alegria e a vida, de acordo com a tradição da Igreja Católica.

Os ritos comemoram a passagem de Cristo da morte à vida, após a crucificação na Sexta-Feira Santa e a espera por seu retorno no Sábado Santo.

No Domingo de Páscoa, também se inicia a preparação de 50 dias para a festa de Pentecostes, celebração que marca a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus. Em 2022, ela ocorre em 5 de junho.

Neste dia, acontece a Solene Missa Pascal e a Procissão do Cristo Ressuscitado. Porém, neste ano, de acordo com as orientações de Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, Arcebispo de Fortaleza, não haverá a tradicional procissão do Ressuscitado.

Confira a programação de missas da Páscoa em paróquias de Fortaleza:

Catedral Metropolitana de Fortaleza: 9h, 11h e 17h. Às 18h30, o arcebispo Dom José Antonio celebra a Missa Solene da Ressurreição;

Igreja de Fátima: 7h, 9h, 12h, 17h e 19h;

Paróquia Jesus, Maria, José, no Antônio Bezerra: 5h30 - procissão de Jesus Cristo Ressuscitado; 7h e 18h - missa;

Paróquia Nossa Senhora da Saúde, no Mucuripe (matriz): 7h, 8h30 e 19h;

Paróquia Nossa Senhora da Paz, na Aldeota: 8h, 11h, 16h, 18h e 20h;

Paróquia Bom Jesus dos Aflitos (matriz), na Parangaba: 6h30, 8h30, 17h e 19h;

Paróquia Nossa Senhora das Graças, no Pirambu;

Paróquia Nossa Senhora da Glória (matriz), na Cidade dos Funcionários: 7h, 9h, 11h, 17h e 19h;

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Messejana: 7h, 17h e 19h.