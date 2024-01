Ar-condicionado explode e técnico de manutenção morre em Maceió

Um homem de 39 anos morreu após o cilindro de gás de um ar-condicionado explodir em Maceió, nesta terça-feira (30). Gyula Morais Csehes estava fazendo a manutenção do aparelho de uma empresa quando sofreu o acidente. As informações são do g1.

Segundo o Samu, Gyula sofreu deformidade no rosto, fratura de crânio e queimaduras graves. Ele foi socorrido já desacordado e morreu no Hospital Geral do Estado (HGE).

A vítima tinha uma empresa de climatização e refrigeração no município de Coruripe. Ele tinha seis filhos, com idades entre 3 e 20 anos. A filha mais velha dele publicou uma homenagem nas redes sociais.

Veja também

Empresa apura causas do acidente

A Elgin, fabricante do ar-condicionado que explodiu, disse em nota que se solidariza com a família de Gyula e que apura as circunstâncias do acidente.

"A Elgin lamenta profundamente o ocorrido e reitera que segue todos os procedimentos e normas técnicas, sendo certificada pelos órgãos competentes, e que está apurando todos os detalhes do incidente", disse.