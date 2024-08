Estátua de Cristo em Alagoas busca título de maior do mundo e é obra de cearense

O município de Pilar, na Região Metropolitana de Maceió (AL), receberá nos próximos meses "o maior Cristo do mundo, com 70 metros de altura, equivalente a um prédio de 23 andares". A concepção é do escultor cearense Markus Moura.

As informações são da Prefeitura de Pilar e do portal Metrópoles. O monumento está sendo erguido no Complexo Cultural e Religioso Dilma Canuto, e terá o dobro da altura do famoso Cristo Redentor do Rio de Janeiro, atualmente uma das Sete Maravilhas do Mundo.

A entrega da estátua está prevista para o final deste ano, e quando for inaugurada, será maior do que o monumento Cristo Rei em Świebodzin, na Polônia, que atualmente é a maior escultura de Jesus do mundo, com 52 metros de altura.

Cearense está por trás de novo maior Cristo do mundo

A estátua do Cristo em Pilar está em obras desde 2022, e tem um cearense como autor já reconhecido por fazer grandes esculturas no País. Markus Moura concebeu a obra, que vai retratar Jesus ressuscitado.

É do cearense o monumento de Cristo em Encantado, no interior do Rio Grande do Sul. A escultura é considerada a maior do Brasil, segundo a prefeitura municipal, e tem 43 metros de altura.

“Estava fazendo o Cristo de Encantado, que atualmente é o maior do mundo, e nisso surgiu a ideia do prefeito de Pilar de fazer o Cristo de Pilar. A princípio, disseram apenas que queriam a estátua do Cristo, porém, repercutiu o Cristo de Encantado, então Pilar resolveu ter a maior do mundo. O prefeito esteve lá [Encantado] para uma visita e decidiu fazer a estátua de 70 metros de altura”, revelou o cearense.

Ao todo, a estátua do Cristo de Pilar terá um financiamento de R$ 12,2 milhões em recursos públicos da Prefeitura. A escultura pesará três mil toneladas e terá ainda um elevador interno para conduzir visitantes a um mirante de vidro que será instalado no coração do monumento.

A vista do local será para o Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba. Conforme Markus Moura, somente a cabeça do Cristo de Pilar terá 11 metros de altura e está 60% concluída. Atualmente, os trabalhos se concentram na construção da estrutura de concreto que funcionará como suporte da imagem.