Serial killer de Maceió assassinou pelo menos 10 vítimas e fazia selfie em lápides

Considerado o maior serial killer da história de Alagoas, Albino Santos de Lima, de 47 anos, foi identificado como o autor de uma série de assassinatos e fez pelo menos 10 vítimas em Maceió. O homem foi preso após investigações da Polícia Civil de Alagoas e exames periciais realizados pelo Instituto de Criminalística.

Em depoimento na última semana, o criminoso confessou 8 dos homicídios e revelou que tinha a pretensão de matar outras pessoas. O caso foi revelado no programa Fantástico, da Rede Globo, no último domingo (17).

A polícia conseguiu chegar até o serial killer a partir do assassinato da adolescente Ana Beatriz, de 13 anos. Em setembro deste ano, ela foi perseguida por Albino e morta com disparos de arma de fogo.

As investigações apontam que os homicídios seguiam um padrão, e ele agia sempre em uma área de cerca de 800 metros da sua residência, em Maceió.

Investigação

O serial killer foi identificado com a ajuda de imagens de câmeras de segurança. Ele foi preso após um mandado de prisão expedido pela Justiça e teve uma pistola calibre.380 e um celular apreendidos durante a operação. Os objetos foram cruciais para as investigações.

Segundo o delegado Gilson Rego, o criminoso tinha relação com outros assassinatos ocorridos na mesma região. Os crimes tinham características semelhantes, como o calibre das munições utilizadas, o que identifica um padrão de comportamento do assassino.

“Como mostram as imagens, ele sempre se comportava da mesma maneira: predominantemente à noite, com roupas escuras e boné para ocultar o rosto. Ele é um predador, um assassino em série, extremamente frio e calculista”, informou o delegado.

Veja também Alagoas Guia de turismo é preso após mulher denunciar importunação sexual durante passeio em Maragogi Igor Pires Aeroporto de Maragogi, em Alagoas, deve ser inaugurado em 2025; veja imagens

Além disso, a investigação contou com exames de balística realizados pela perita criminal Suely Mauricio. A arma apreendida foi identificada como a mesma utilizada nos homicídios em série.

As autoridades realizaram uma análise detalhada dos projéteis encontrados nas cenas dos crimes e do exame dos estojos de munição. A partir de um cruzamento de informações, a Polícia Científica conseguiu confirmar que a pistola foi usada por Albino em todos os assassinatos.

A arma será registrada no Banco Nacional de Perfis Balísticos do Ministério da Justiça.

Perfil das vítimas

Legenda: A maioria das vítimas do serial killer de Maceió tinham um perfil semelhante Foto: Reprodução/Globo

Segundo a Polícia Civil de Alagoas, Albino afirmou em depoimento que cometeu os assassinatos porque essas pessoas estariam envolvidas com facções criminosas. A versão do serial killer, no entanto, foi desmentida pela Polícia Civil, uma vez que as vítimas não tinham ligação com organizações criminosas.

Segundo o delegado Gilson Rego, o assassino tinha um padrão de comportamento e escolhia quem iria atacar com base em características físicas específicas, como mulheres jovens, negras, geralmente de cabelo cacheado, e até uma mulher trans que tinha esse perfil.

Selfie em lápide das vítimas

No celular do criminoso, foram encontrados arquivos e fotos das vítimas. No aparelho, havia pastas com nomes como "Odiadas Instagram" e "Mortes Especiais". Ele ainda tirava fotos em cemitérios, ao lado de lápides de algumas vítimas.

As investigações seguem em andamento. Há suspeita de que Albino Santos esteja envolvido em outros homicídios ocorridos em Maceió entre 2019 e 2020.