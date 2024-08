Guia de turismo é preso após mulher denunciar importunação sexual durante passeio em Maragogi

Uma guia de turismo foi preso em Maragogi, Alagoas, por importunação sexual, sete anos após ter sido filmado se masturbando durante um mergulho com uma turista em piscinas naturais. O caso estava em trâmite na Justiça alagoana, e teve o desfecho nesta quinta-feira (22), quando um mandado de prisão preventiva foi cumprido.

O homem responderá por ato libidinoso e gesto obsceno. Ele praticou o crime contra uma mulher, comissária de voo, que estava de férias em Maragogi. A ação foi filmada por uma amigo da vítima, e mostra o homem com a bermuda abaixada pela metade realizando atos obscenos.

A mulher, que teve a identidade preservada, só percebeu a violência depois, após o amigo passar as imagens ao computador. Ela, que é carioca, contou ao g1 que passava alguns dias em um hotel de Maragogi. Ela e o amigo se interessaram pelo mergulho e foram ao passeio. O amigo desceu com uma GoPro, que é uma câmera a prova d'água.

"Ele desceu com uma câmera GoPro e estava filmando o mergulho. Quando nos separamos, ele virou a câmera rapidamente pra mim, pra registrar meu mergulho e guardar como lembrança. Foi nesse momento que ele percebeu um movimento estranho. Mas como estávamos muito preocupados com cilindro, máscara e em respirar direito, não nos demos conta do que realmente estava acontecendo", contou, em entrevista.

Veja também País Professor morto a tiros durante aula: veja o que se sabe e o que falta ser respondido sobre o caso País População do Brasil começará a diminuir em 2042, diz IBGE País Inep publica edital do Enem PPL 2024 para pessoas privadas de liberdade

'Perdeu o foco do mergulho', diz vítima

Segundo a vítima, "[o guia] foi me levando para perto do coral, parecia até que a gente iria bater nas pedras e acredito que ele estava tão concentrado no que estava fazendo que perdia o foco do mergulho".

Fora o processo criminal, ainda houve o da área cível contra o hotel, no qual a mulher ganhou na Justiça danos morais. A defesa da vítima argumentou que o estabelecimento tinha vínculo com o guia, e precsava ser responsabilizado.

Para a delegada Luci Mônica, titular da a Delegacia de Proteção ao Turista (DPTUR), "é importante que as pessoas fiquem atentas a qualquer movimento que considere suspeito e denunciem para que não aconteça com outras vítimas. Nós estamos atentos a casos como esse".