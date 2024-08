Professor morto a tiros durante aula: veja o que se sabe e o que falta ser respondido sobre o caso

Agentes da Polícia Civil do Paraná (PCPR) investigam o assassinato do professor Diego Callegario dos Santos, morto a tiros durante aula na última terça-feira (20), em Esperança Nova, no interior do Estado. Os investigadores já ouviram testemunhas e tentam identificar o responsável pelo crime.

Em vídeo enviado ao Diário do Nordeste, o delegado Luiz Trajano, da Delegacia de Polícia Civil de Pérola, informou que uma equipe da Polícia Científica (PCP/PR) esteve no local do crime para recolher possíveis provas.

A corporação também conversou com testemunhas para tentar identificar o responsável e a motivação para o crime. Outras pessoas devem ser ouvidas nos próximos dias.

“Já foram realizadas oitivas de pessoas que estavam envolvidas na situação, que possam trazer algum elemento de prova, com a finalidade de atingir a autoria, as circunstâncias e as motivações desse delito”, explicou o delegado.

Enquanto o caso não é solucionado, os agentes pedem que a população forneça qualquer informação que possa ser útil para as investigações. Denúncias podem ser feitas, de forma anônima, através do número 181 ou pelo telefone (44) 3636-1336.

ENTENDA O CASO

Segundo informações do G1, Diego, de 33 anos, foi morto com 15 disparos de arma de fogo, enquanto ministrava aula de educação física para idosos.

Em imagens registradas por câmeras de segurança, é possível observar o professor conversando com uma colega, quando um homem de capacete se aproxima da dupla e atira. Diego cai no chão após ser atingido pelos primeiros disparos, mas, mesmo assim, o executor segue disparando contra seu corpo. Em seguida, o homem aparece deixando o local do crime.

O educador trabalhava na Assessoria de Esporte e Lazer de Nova Esperança e dava aulas para cerca de 40 idosos e 60 crianças.

Em nota, a Prefeitura do município lamentou a morte do profissional: “Era uma pessoa admirável, cuja vida tocou a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Sua partida deixa uma lacuna irreparável em nossas vidas e em nossos corações”.