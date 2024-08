Professor de educação física é assassinado durante aula para idosos no Interior do Paraná

Um professor de educação física foi morto com 15 disparos de arma de fogo enquanto dava uma aula para idosos na cidade de Esperança Nova (PR), na manhã de terça-feira (20). As informações são do G1.

O profissional de educação foi identificado sendo Diego Callegario dos Santos, de 33 anos. No portal da prefeitura de Esperança Nova, ele é apresentado como responsável pela Assessoria de Esporte e Lazer do Município.

Legenda: Diego Callegario dos Santos, de 33 anos. era assessor de esportes do município de Esperança Nova Foto: Reprodução/Redes Sociais

Diego trabalhava na cidade há quase dois anos e dava aulas para cerca de 40 idosos e 60 crianças.

A execução do professor foi registrada por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível observar o professor conversando com uma colega. Em seguida, um homem de capacete e blusa branca se aproxima pelas costas da vítima e dispara.

Com os primeiros tiros, Diego cai, e o homem continua disparando. Após o crime, o executor deixa o local.

Idosos passaram mal no local do crime

Conforme informações da Prefeitura de Esperança Nova, cerca de 15 idosos estavam no local. Após o crime, alguns deles passaram mal de nervosismo e foram atendidos em uma unidade de saúde.

As motivações do crime ainda são investigadas pela Polícia Civil do Paraná. A força de segurança pede ajuda da população para identificar o suspeito. Denúncias podem ser feita de forma anônima através do número 181 ou pelo telefone (44) 3636-1336.

A Prefeitura lamentou a morte do profissional. "Era uma pessoa admirável, cuja vida tocou a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Sua partida deixa uma lacuna irreparável em nossas vidas e em nossos corações".