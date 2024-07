Acidente com ônibus de turismo deixa mortos e feridos no interior de São Paulo

Um acidente com um ônibus de turismo deixou pelo menos dez pessoas mortas, na madrugada desta sexta-feira (5), em Itapetininga, na região de Sorocaba, interior de São Paulo.

Ao todo, 48 pessoas estavam no ônibus, segundo o Corpo de Bombeiros. O Centro de Controle de Informações de São Paulo, porém, informou que foram 52 as vítimas - entre as 42 pessoas feridas, cinco ficaram em estado grave. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para hospitais de Itapetininga e Sorocaba.

Pane mecânica

Segundo o Centro de Controle de Informações de São Paulo, o ônibus saiu da cidade de Itapeva e tinha como destino a cidade de Aparecida. No km 171 da rodovia SP-127, de acordo com relato do motorista do ônibus, o veículo apresentou uma pane mecânica, travando a direção. Ele perdeu o controle do veículo, que se chocou com um pilar do viaduto.

A faixa e o acostamento do sentido sul da rodovia foram bloqueados após o acidente, e uma faixa do sentido Itapetininga também foi fechada ao trânsito.