Dona de clínica onde influencer Aline Ferreira morreu é mantida presa

Grazielly da Silva Barbosa, dona de clínica em Goiânia apontada como responsável pela morte da influenciadora Aline Ferreira, foi mantida presa, segundo a Polícia Civil de Goiás.

A vítima pagou R$ 3 mil para realizar um procedimento estético nos glúteos, com aplicação de polimetilmetacrilato (PMMA), mas ela morreu após complicações de saúde ainda na primeira sessão. As informações são do portal g1.

A acusada foi presa pela Polícia Civil na quarta-feira (3). Conforme a delegada Debora Melo, responsável pelo caso, a dona da clínica se apresentava como biomédica e dizia ter cursado 3 semestres de Medicina no Paraguai, mas ela não apresentou diploma de curso superior. Em depoimento, Grazielly alegou ter feito apenas cursos livres na área da estética.

A Vigilância Sanitária identificou que o local não possuía alvará sanitário nem profissional com habilitação técnica responsável. A polícia afirmou que a clínica não registrava os prontuários de pacientes atendidos.

Grazielly é investigada pelos crimes de lesão corporal seguida de morte, exercício ilegal da medicina, execução de serviço de alta periculosidade e crime contra a relação de consumo (ao induzir os consumidores ao erro), segundo as investigações.

Relembre o caso

A influenciadora Aline Ferreira, de 33 anos, morreu na terça-feira (2), em Brasília, após realizar um procedimento estético. Ela aplicou um produto nos glúteos em uma clínica de Goiânia (GO), no dia 23 de junho, mas passou mal e foi internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no dia 29 de junho.

O boletim de ocorrência da Polícia Civil apontou que o falecimento ocorreu após complicações pelo procedimento.

No dia seguinte à morte da vítima, Grazielly da Silva Barbosa foi presa por policiais da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon), de Goiás, devido à suspeita de cometer crimes contra as relações de consumo, segundo informações do portal g1.

Após a aplicação do produto, realizada na clínica em junho, em Goiânia, a influenciadora retornou para Brasília, mas o quadro de saúde dela foi gradativamente piorando. No último dia 29, ela precisou ser hospitalizada em um leito de UTI. O marido da criadora de conteúdo, conhecido como Tista Ferreira, reportou a situação à polícia.

QUEM ERA ALINE FERREIRA?

A influenciadora, que tinha cerca de 50 mil seguidores no Instagram, produzia conteúdos de moda, estética e beleza. Em junho de 2022, casou com Tista, com quem teve dois filhos.

Nas redes sociais, ele lamentou a morte da esposa. "Obrigado por cada momento ao seu lado. Cuida de nós aí de cima. Te amarei para sempre", escreveu.