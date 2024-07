Viúva de Guilherme de Pádua é investigada por suspeita de estelionato em Minas Gerais

Juliana Lacerda de Pádua, viúva de Guilherme de Pádua, está sendo investigada pela Polícia Civil de Minas Gerais, em Pedro Leopoldo, por suspeita de estelionato. Ela foi apontada como integrante de uma quadrilha que pratica um suposto golpe do Pix.

Em dezembro do ano passado, uma mulher denunciou um grupo composto por quatro pessoas, dentre elas seu ex-marido e Juliana de Pádua. As informações são do jornal O Globo.

Na delegacia, a vítima informou aos agentes que estava sendo extorquida pela quadrilha. De acordo com a publicação, o caso iniciou quando o ex-companheiro da mulher pediu valores por Pix, alegando que iria ressarci-la após receber um suposta fortuna na Bahia.

Ele também teria prometido uma "alta quantia" para a mulher, além de devolver o dinheiro que havia sido emprestado. A vítima alega ter enviado cerca de R$ 22 mil para o suposto golpista, e só percebido o golpe dias depois. O depoimento compõe as investigações da polícia.

Morte de Guilherme de Pádua

Lacerda era mulher de Guilherme de Pádua, autor do assassinado da atriz Daniella Perez, filha da autora Gloria Perez.

O ex-ator morreu aos 53 anos, vítima de infarto fulminante, em 6 de novembro de 2022. A informação foi confirmada pelo pastor da Igreja Batista da Lagoinha, Márcio Valadão, em live nas redes sociais.

"Pouco antes das 22 horas, recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Pra mim foi um impacto muito grande, porque hoje, às 10 horas da manhã, eu estava dirigindo o culto, e ele estava com a esposa no primeiro banco. (...) Ele praticou aquele crime tão terrível da Daniella Perez, foi preso, cumpriu a pena todinha e se converteu. (...) Mas agora, eu estava lá embaixo, subindo pra fazer a live e recebi a notícia. Ele dentro de casa, agora, caiu e morreu. Morreu agora, agorinha", disse o pastor.