Viúva de Guilherme de Pádua homenageia ex-ator 1 ano após sua morte

A morte de Guilherme de Pádua completa um ano nesta segunda-feira (6). A esposa do ex-ator, Juliana Lacerda, utilizou as redes sociais para homenagear o assassino da atriz Daniella Perez, filha da autora Glória Perez.

"Amor! Hoje faz 1 ANO que você se foi e que ano viu! Tive tantas lutas, tantas decepções e traições, mas foi á saudade que quase me matou e eu ingênua achando que já tinha aprendido de tudo um pouco, com sua experiência de vida kkk", iniciou a viúva.

Juliana ainda descreveu que aprendeu bastante com o pastor. "Continuo aqui meu amor e não vou desistir jamais porque sei que você nunca iria querer me ver desistindo da vida e saiba que continuo aqui ainda acreditando que existem pessoas boas no mundo! Te amo pra sempre até breve meu eterno", finalizou.

Carol Lacerda, irmã da viúva, relatou sentir saudades do cunhado. "Sei que não pode saber porque está se deleitando nos braços do Pai. Mas queria que estivesse aqui para saber que você era mais amado do que podia imaginar", escreveu.

A cunhada do ex-ator pontuou o caráter e a índole de Pádua. "Eu sorriso largo mesmo com o coração sangrando… O quanto doía lembrar do passado, mas como fazia o possível e o impossível para tentar fazer o bem e ajudar a todos à sua volta. Só quem convivia sabe como sofria todos os dias ao lembrar quem era e o que havia feito e saber que nada que fizesse podia mudar isso", afirmou.

Veja também

Morte de Guilherme de Pádua

O ex-ator morreu aos 53 anos, vítima de infarto fulminante, em 6 de novembro de 2022. A informação foi confirmada pelo pastor da Igreja Batista da Lagoinha, Márcio Valadão, em live nas redes sociais.

"Pouco antes das 22 horas, recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Pra mim foi um impacto muito grande, porque hoje, às 10 horas da manhã, eu estava dirigindo o culto, e ele estava com a esposa no primeiro banco. (...) Ele praticou aquele crime tão terrível da Daniella Perez, foi preso, cumpriu a pena todinha e se converteu. (...) Mas agora, eu estava lá embaixo, subindo pra fazer a live e recebi a notícia. Ele dentro de casa, agora, caiu e morreu. Morreu agora, agorinha", disse o pastor.

Morte de Daniella Perez

Guilherme de Pádua foi condenado nos anos 1990 pela morte da atriz Daniella Perez, filha da autora Gloria Perez. Ex-ator e pastor, Pádua protagonizou um casal ao lado da vítima na novela "De Corpo e Alma" em 1992.

Ele planejou o assassinato de Daniella ao lado de sua esposa, Paula Thomaz, à época grávida. O casal foi preso no fim de 1992. Na ocasião, Guilherme tinha 23 anos. Os dois foram condenados a 19 anos de reclusão por homicídio qualificado com motivo torpe e impossibilidade de defesa em 1997.