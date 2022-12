Assassinato de Daniella Perez completa 30 anos nesta quarta (28); relembre investigação

Nesta quarta-feira (28), completam-se 30 anos da morte da atriz Daniella Perez, na época com 22 anos, filha da autora de novelas Gloria Perez. O crime chocou o Brasil pelo desfecho da história.

Naquele 28 de dezembro de 1992, Daniella demorou a chegar em casa da gravação da novela “De Corpo e Alma”, na qual vivia a personagem Yasmin. O marido dela, o também ator Raul Gazolla, notou a demora da atriz e começou a investigar o que poderia ter acontecido.

Horas depois, um corpo foi encontrado em um matagal da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Algumas ligações depois, a polícia confirmou que se tratava de Daniella, e que ela havia sido morta a punhaladas. O laudo contabilizou entre 16 e 20 perfurações no corpo, a maioria na região do tórax e pescoço.

Guilherme de Pádua

Na época, Daniella, apesar da pouca idade, vivia um momento importante da carreira. O desfecho trágico chocou o Brasil, principalmente quando se confirmou que o ator Guilherme de Pádua havia sido o autor do crime.

Em “De Corpo e Alma”, a personagem de Daniella vivia um romance com Caio, papel de Fábio Assunção, mas tinha um envolvimento com Bira, motorista de ônibus vivido por Pádua.

Antes de se descoberto que era o assassino, Guilherme de Pádua foi para delegacia prestar solidariedade à família e chegou a abraçar e consolar Raul Gazolla.

Testemunha viu o carro

A polícia chegou até o assassino após uma testemunha ter visto o carro dele, com a chapa adulterada, na cena do crime. Sua esposa na época, Paula Thomaz, que estava grávida do primeiro filho do casal, teria ajudado no assassinato de Daniella.

No julgamento, Paula e Guilherme, que se separaram logo depois do crime, apresentaram versões diferentes. Paula negou participação no assassinato. Já Pádua passou a sustentar que a mulher, tomada de ciúmes, é que teria se atracado com Daniella no matagal.

No fim, a tese da Justiça é que Pádua assassinou Daniella porque estava tendo seu papel na novela “De Corpo e Alma” reduzido, e tramou uma vingança por acredita que a atriz estava manipulando a mãe, Gloria Perez, autora do folhetim.

Pena

Guilherme de Pádua e Paula Thomaz foram condenados com penas de menos de 20 anos de prisão. Eles receberam liberdade condicional em 1999, após terem cumprido um terço da pena. Paula mudou de sobrenome e não fala com a imprensa.

Já Guilherme virou pastor e se casou com a maquiadora Juliana Lacerda, em 2017. No último dia 6 de novembro, ele morreu em Belo Horizonte, aos 53 anos. Pádua teve um infarto fulminante na mesma data que, em 1995, estreou “Explode Coração”. A novela marcou o retorno de Glória Perez ao trabalho, após três anos do crime brutal que vitimou a filha.

Série e repercussões

Neste ano, a história voltou a se tornar assunto após o lançamento da série “Pacto Brutal, na HBO Max, em julho. A série traz diversas fotos do cadáver da atriz sem vida e com punhaladas no coração.

Na série, Raul Gazolla conta que descobriu que Guilherme de Pádua era o assassinato de Daniella Perez logo após o enterro da atriz e teve um ataque de fúria.

Em agosto, Guilherme gravou um vídeo pedindo perdão a Glória e Gazolla.

Homenagem

Nesta quarta, a autora de novela publicou uma homenagem à filha em seu perfil do Instagram.

“30 anos de saudade. O Jazz da Carlota Portela foi a segunda casa da Dany. E nesse 2022 eles fizeram uma linda e emocionante celebração da sua vida: ela voltou a dançar com os integrantes do grupo com quem dançou no espetáculo de fim de ano daquele 1992”, escreveu.