Governo prorroga prazo para estados emitirem nova carteira de identidade; saiba mais

O governo federal prorrogou para o dia 11 de janeiro o prazo para que os estados e o Distrito Federal emitam a nova Carteira Nacional de Identidade. Antes da decisão, a data limite para as emissões era até esta segunda-feira (6). As informações são do portal g1.

De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação, foram expedidas, até o momento, 2 milhões de novas carteiras de identidade. Atendendo a um pedido dos estados, essa é a segunda vez que o governo realiza a prorrogação do prazo.

O documento unifica o registro geral (RG) em todas as unidades da federação por meio do Cadastro de Pessoas Físicas. As principais novidades do documento são a ausência do campo "Sexo" e a presença de um nome único - sem "Nome social" e "Nome do Registro Civil". O MGI tornou a identidade mais "inclusiva" a pedido do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDH).