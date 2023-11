Ministro da Educação descarta cancelamento do Enem após suposto vazamento de imagens da prova

O ministro da Educação, Camilo Santana, descartou nesta segunda-feira (6) o risco de cancelamento da primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio, após suposto vazamento das provas. As informações são do jornal O Globo.

A Polícia Federal foi acionada para investigar a imagem de uma prova que circulou nas redes sociais no domingo (5), que mostra a página do tema da redação, com os respectivos textos motivacionais.

Questionado se haveria um risco de cancelamento, Camilo Santana afirmou que "de forma alguma".

Segundo o ministro, o exame transcorreu com "ocorrências pontuais", que estão sendo investigadas pela PF. Entre elas, a prisão de 15 pessoas e apreensão de celulares utilizados em fraudes.

"Foram ocorrências pontuais. Todas as ocorrências estão sendo investigadas pela PF para dar uma resposta. Balanço geral foi positivo, e todas as questões estão sendo investigadas pela PF, que apresentará para o MEC. Ontem [domingo] tivemos duas diligências em relação às imagens circuladas. A PF continua apurando e fazendo as investigações necessárias para identificar qualquer tipo de ilícito. Ontem mais de 4 mil pessoas foram desclassificadas, 15 adultos foram presos. Portanto, consideramos que foi um dia positivo na realização da primeira etapa do Enem", declarou Camilo Santana.

Taxa de abstenção chega a 28%

Ainda no domingo, o ministro da Educação divulgou a taxa de faltosos do primeiro dia no país, que chegou a 28,1%.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), cerca de 3,9 milhões de pessoas se inscreveram para a prova. O primeiro dia teve 4.293 participantes eliminados por portarem aparelhos eletrônicos, saírem de sala antes do horário permitido ou não seguir as orientações dos fiscais.