Assuntos sociais são temas históricos na redação do Enem 2023; veja análise de professor

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 é "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. Os candidatos devem escrever um texto dissertativo-argumentativo de até 20 linhas sobre a proposta.

Os participantes também contam com textos motivadores para desenvolverem os seus conceitos.

O professor Ademar Celedônio, diretor de Ensino e Inovação do SAS Plataforma de Educação, comentou sobre a escolha do tema pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela elaboração e aplicação das provas.

“A prova tem um tema bem específico, mas acredito que os alunos não terão dificuldade de abordar sobre a necessidade do reconhecimento do trabalho de cuidado realizado pelas mulheres como uma atividade essencial de sustento da atividade social e econômica, mas também invisibilizado”, disse em entrevista ao Diário do Nordeste.

Ademar ponderou ainda que os textos motivadores que acompanham a redação também podem trazer bons caminhos para os candidatos.

“Tem o contexto de focar na problemática do reconhecimento do trabalho doméstico e de trabalhos que não são contabilizados formalmente, então a questão do terceiro expediente para as mulheres, que chegam em casa e ainda fazem serviços complementares, tudo isso vai tangenciar a estrutura familiar, vai trazer a questão do machismo indiretamente, a questão da divisão do trabalho doméstico entre homem e mulher, então esses são caminhos”.

📝 Os participantes deverão discorrer sobre “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”, respeitando os critérios disponibilizados no portal do Inep e na Cartilha de Redação do Enem 2023. pic.twitter.com/8sN2HBEf0e — Inep (@inep_oficial) November 5, 2023

Thiago Braga, professor e autor de redação do Colégio e Sistema pH, destacou a importância do tema neste ano. “Trata-se de um tema que não é esperado, uma questão extremamente sensível e invisibilizada, por isso não é esperado, e daí vem a importância de uma discussão como essa para jovens de todo o Brasil”, pontuou.

Marco

Para o professor, esse tema pode ser um marco de divisão sobre o assunto no País. “Um marco que separe a questão dos cuidados domésticos com foco na mulher em duas partes. Talvez agora a sociedade brasileira se preocupe com isso. Os alunos certamente têm argumentos e repertório para lidar com a questão porque discute-se muito o papel da mulher nos eixos temáticos da redação. Então, trata-se de um tema que certamente vai ser bem trabalhado pelos alunos”, ressalta.

Braga aponta ainda que o tema é direcionado para as mulheres por que elas “trabalham mais dentro de casa, tanto fazendo trabalho doméstico como cuidando de outras pessoas como filhos, pessoas idosas”.

O professor destaca dados recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) que indicam que as mulheres brasileiras dedicam muito mais tempo a tarefas domésticas do que a estudo e potencialização da carreira .

“Enquanto os homens, segundo os mesmos dados da Pnad, cuidam menos da casa, menos de outras pessoas e têm mais tempo para estudo, trabalho e potencialização da sua vida. Então, no fim das contas, é um tema que toca na questão da igualdade de gênero, embora não seja esse o tema, mas certamente seria um argumento que os alunos poderiam utilizar”, conclui.

Veja o tema da redação do Enem de anos anteriores:

Enem 2022 - "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil"

Enem 2021 - "Invisibilidade e Registro Civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil"

Enem 2020 - "O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira", na versão impressa; e "O desafio de diminuir a desigualdade entre regiões no Brasil", na digital.

Enem 2019 - "Democratização do acesso ao cinema no Brasil"

Enem 2018 - "Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet"

Enem 2017 - "Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil"

Enem 2016 - "Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil”

Enem 2015 - "A Persistência da Violência contra a Mulher na Sociedade Brasileira"

Enem 2014 - "Publicidade infantil em questão no Brasil"

O professor Ademar Celedônio ressaltou que, historicamente, a redação do Enem tem como tema assuntos sociais.

“Sempre tem falado de minorias ou de problemas sociais que encontramos nas cinco regiões do Brasil, esse de hoje passa pela questão da desigualdade de gênero, que é muito a cara do Enem (essa abordagem)”, conclui.