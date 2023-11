Tema da redação do Enem 2023 pede reflexão sobre o trabalho de cuidado realizado pela mulher

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 é "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil".

A informação foi confirmada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em sua conta na rede social X, antigo Twitter.

A redação é parte da prova aplicada no primeiro dia de exame, realizado neste domingo (5). Segundo o Instituto, foi respeitando os critérios disponibilizados no portal do Inep e na Cartilha de Redação do Enem 2023.

A prova teve início às 13h30 e todos os candidatos pelo país terão até as 19h para terminar o exame. Além da prova de redação, os estudantes também farão as provas de linguagens e ciências humanas.

O segundo dia de aplicação das provas do Enem 2023 será no próximo domingo (12), em todas as unidades federativas, na edição que assinala os 25 anos do exame – aplicado pela primeira vez em 1998. Ao todo, são 180 questões, divididas em 4 áreas do conhecimento, mais uma prova de redação.

Ao todo, 3,9 milhões de brasileiros devem fazer a prova neste domingo. Desse total, Fortaleza é a cidade com a terceira maior parcela de inscritos, com 241.978 candidatos, o que representa 6,2% dos candidatos do País.

Conforme mostrou o Diário do Nordeste, Fortaleza é a cidade com maior quantidade de inscrições no Estado: é na capital onde 74.116 adolescentes, adultos e idosos realizam o exame. Este é o 3º maior número do Brasil, atrás apenas de São Paulo (157.221 inscritos) e Rio de Janeiro (117.007).

Juazeiro do Norte (9.768 inscritos) e Sobral (7.890), no interior do Estado; e Caucaia (7.516) e Maracanaú (5.748), ambas na Região Metropolitana de Fortaleza, aparecem na sequência de localidades onde mais inscrições foram confirmadas.