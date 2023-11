O que cai no primeiro dia do Enem 2023? Veja o que esperar da prova de domingo (5)

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começam a maratona de questões por Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias, no primeiro dia de prova, neste domingo (5). São 5 horas e 30 minutos de duração.

As provas do Enem 2023 acontecem nos dias 5 e 12 de novembro, em todas as unidades federativas, na edição que assinala os 25 anos do exame– aplicado pela primeira vez em 1998. Ao todo, são 180 questões, divididas em 4 áreas do conhecimento, mais uma prova de redação.

No primeiro dia, as perguntas abordam português, literatura, comunicação, história e geografia, por exemplo. Na inscrição, os candidatos escolhem entre Inglês e Espanhol para responder às questões em língua estrangeira. Confira todos os conteúdos:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação: Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação

Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, Geografia, Filosofia e Sociologia

A prova de redação exige a produção de um texto dissertativo-argumentativo sobre um tema revelado só na hora do Exame. Contudo, alguns professores apostam em assuntos como analfabetismo, mudanças climáticas e população em situação de rua.

Veja também

Os temas mais recorrentes no Enem

Os candidatos podem esperar assuntos da atualidade e mais próximos do cotidiano no primeiro dia de prova, como analisa Ademar Celedônio, diretor de Ensino e Inovação do Sistema Ari de Sá.

"São abordagens mais de conceitos do nosso dia a dia, como economia, política, tecnologia e sociedade, saúde pública, meio ambiente. No meio ambiente, mudanças climáticas e aquecimento global, desmatamento da Amazônia, poluição do ar e dos oceanos, e uso do plástico”, exemplifica.

Além disso, a pandemia da Covid também pode dar o tom de algumas questões distribuídas entre as provas.

Veja também

"Em saúde pública, não podemos esquecer de que tivemos uma pandemia forte e os exames começam a relembrar os impactos com a vacina, sociais e econômicos. Tem um forte elemento de saúde mental na era digital por causa das redes sociais", completa Ademar.

O educador também cita questões sociais, como a luta contra o racismo e a violência de gênero, além da busca pela garantia de direitos LGBT+, como potenciais para as perguntas.

Produção agrícola, questão agrária, escravidão e inserção social também estão entre os possíveis temas abordados nas questões, como avalia Claudio Falcão, diretor dos Sistemas de Educação Anglo e pH da Somos Educação, iniciativa que possui estratégias de ensino, editoras e plataforma de aprendizado digital.

Legenda: Estudantes devem ler enunciados com atenção para evitar erros de interpretação Foto: Pexels/Reprodução

"Na área de humanas sempre vão ter temas ligados à urbanização, à segregação socioespacial, sobre o processo de globalização e industrialização, que são temas muito comuns. O processo migratório e xenofobia também caem com muita frequência na prova”, detalha.

O especialista acrescenta que a principal dica é fazer uma leitura atenta dos enunciados e do que eles pedem.

“Sobre a prova de Linguagens, o importante é se atentar à interpretação de textos. Muitas questões são apenas sobre isso. Em gramática, função da linguagem, variação linguística. Em Literatura, Modernismo e vanguardas”, exemplifica Cláudio.

O que ter atenção

Os candidatos precisam apresentar a via original de documento oficial de identificação com foto para a realização das provas. Pode ser RG, CNH, carteira de trabalho, passaporte e até documentos digitais com foto (como e-Título), por exemplo.

Além disso, é preciso utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

As provas serão realizadas simultaneamente em todos os estados, e no distrito federal, no horário de Brasília. Os atrasos não são tolerados e, em todas as edições, candidatos perdem o Exame por chegarem após o fechamento dos portões.

Horário das provas