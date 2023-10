Enem 2023: saiba como fazer uma boa redação e quais os possíveis temas para a prova

Domínio da escrita, repertório cultural e capacidade de manter a tranquilidade são alguns dos fatores comuns aos estudantes que conseguem escrever uma boa redação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A prova é decisiva na busca por uma vaga no Ensino Superior.

Para ajudar quem carrega essa responsabilidade nas mãos, o Diário do Nordeste consultou professores de redação e reúne as principais orientações e os possíveis temas para esse ano.

O Enem 2023 acontece nos dias 5 e 12 de novembro, sendo que a redação é aplicada logo na primeira fase do exame. Além do texto, o candidato precisa responder questões de linguagens e ciências humanas. São disponibilizadas 5h30 ao todo.

Os participantes devem escrever um texto dissertativo-argumentativo no qual se argumenta sobre o assunto definido. O objetivo é convencer o leitor sobre o ponto de vista, usando informações e opiniões de forma coerente.

242.964 Estudantes cearenses estão inscritos no principal vestibular do País

Entre as orientações gerais, os candidatos devem ler atentamente a proposta, os textos motivadores e as instruções escritas na prova.

Como funciona a redação do Enem

A nota da redação pode variar entre 0 e 1.000 pontos após análise feita por dois corretores que avaliam a produção textual em 5 competências:

1 - Domínio da escrita formal da língua portuguesa;

2 - Compreender o tema e não fugir do que é proposto;

3 - Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

4 - Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

5 - Respeito aos direitos humanos

Cada avaliador atribui uma nota entre 0 e 200 pontos para cada uma das 5 competências. A soma desses pontos comporá a nota total de cada avaliador, que pode chegar a 1.000 pontos. A nota final do participante será a média aritmética das notas totais atribuídas pelos dois avaliadores.

Como deve ser a estrutura

Para começar bem o texto é preciso definir uma estratégia da abordagem que será feita, como explica Bruno Cruz, professor de língua portuguesa do Colégio Ari de Sá.

"O ideal é que o aluno já pense num projeto de texto e que isso fique claro na introdução. Então, é sempre importante frisar, nesse primeiro momento, qual o assunto a ser tratado e qual a tese a ser definida", completa.

Então, caso sejam citados aspectos sociais ou governamentais sobre o tema na introdução, os tópicos precisam ser desenvolvidos nos parágrafos seguintes.

"Serão os pontos a serem discutidos, sejam de causas ou consequências, de soma de fatores ou contrastes de ideias. Então, o desenvolvimento do texto se baseia a partir da exposição do tópico frasal e do uso do repertório sociocultural produtivo"

Bruno Cruz Professor Esse repertório são as informações que o aluno traz ao texto, que tem por vivência ou leitura. É importante que o aluno saiba que o texto não pode ficar restrito apenas às informações do texto motivador da prova

Por isso, o conhecimento em áreas como História, Filosofia, Literatura, por exemplo, podem embasar a contextualização e os argumentos usados no texto. Nesse momento, inclusive, os estudantes podem citar frases de personalidades históricas que se relacionam com o tema.

Na sequência, é preciso arrematar as ideias de forma bem elaborada. "A conclusão do Enem se baseia muito numa solução que o aluno propõe para os problemas desenvolvidos no texto. Essa solução vai ser realizada a partir do que foi problematizado", completa.

A conclusão deve ser detalhada com os seguintes elementos: Agente: quem vai fazer a ação; Ação: o que deve ser feito; Meio/modo: como isso deve ser feito; Finalidade: para que isso deve ser feito; Detalhamento: exemplificação, justificativa ou complementação.

Possíveis temas

Não há fórmula para a escrita da redação e é preciso fugir de abordagens genéricas, como orienta Nelândia Teodoro, professora de redação no Colégio Master. A professora reforça a importância do repertório para a escrita.

"A principal habilidade de um aluno nota 1.000 é entender que precisa mostrar na redação uma maturidade leitora, uma compreensão abrangente da problemática colocada em discussão sem ser genérico".

Legenda: Redação é aplicada no primeiro dia de prova Foto: Shutterstock

Caso o aluno se depare com um tema desconhecido ou muito diferente do estudado, os textos motivadores podem dar uma boa ajuda para formular as próprias ideias.

"Esses textos vão explicar o problema colocado pela banca, com referências para ajudá-lo a entender melhor a questão e a partir de interpretações, e não cópias ou plágios, podem criar problemas de motivação", completa Nelândia.

Confira os possíveis temas apontados pelos professores nesta reportagem:

Analfabetismo: problemas de letramento e escrita de crianças

Mudanças climáticas: o impacto da emissão de poluentes

Cidadania e o crescimento as pessoas em situação de rua no Brasil

Direito dos animais

O uso de tecnologias de informação na Educação

Combate à fome

Desaparecimentos forçados no contexto de violência

Confira os últimos 5 temas de redação do Enem

2022: “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”

“Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil” 2021: “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil"

“Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil" 2020: “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”

“O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira” 2019: “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”

“Democratização do acesso ao cinema no Brasil” 2018: “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet”

O que zera a redação do Enem

As razões para uma nota zero na redação do Enem vão da fuga total ao tema, extensão menor do que 8 linhas até ao texto ilegível. Os critérios são apresentados na Cartilha de Redação do Enem. Confira alguns itens:

Fuga total ao tema

Não obediência ao tipo dissertativo-argumentativo

Extensão de até 7 linhas manuscritas, qualquer que seja o conteúdo

Cópia de texto da Prova de Redação sem que haja pelo menos 8 linhas autorais

Desenhos e outras formas propositais de anulação

Impropérios e outros termos ofensivos, ainda que façam parte do projeto de texto

Assinatura, nome, iniciais, apelido, codinome ou rubrica fora do local devidamente designado para a assinatura do participante

A escrita do texto deve considerar a leitura mesmo de quem não teve acesso à proposta ou textos motivadores. Ou seja: não se deve deixar trechos subentendidos, porque isso pode levar à fuga do tema.

Os candidatos que escrevem a redação num formato de poesia ou outro gênero textual podem ter a redação zerada. Caso as características estejam presentes de forma forte, pode haver também uma penalização.

Além disso, zera a redação quem escreve ideias contrárias aos direitos humanos, tais como: defesa de tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma de “justiça com as próprias mãos”.

Também são condenadas incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, credo, opinião política, condição física, origem geográfica ou socioeconômica e explicitação de qualquer forma de discurso de ódio.