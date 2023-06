Número de inscritos no Enem cresce 13% no Brasil e Ceará tem 15 mil candidatos a mais

O Ceará registrou 242.964 inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023. Em termos absolutos são 15,8 mil candidatos a mais na edição deste ano que em 2022. A marca representa um aumento de 7% em relação ao ano passado, quando o Enem acumulou baixos índices de inscrição no Estado e, de modo geral, no Brasil inteiro. Os dados foram levantados conforme balanço nacional divulgado nesta quinta-feira (29) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

No cenário nacional, em 2023, segundo o Inep, mais de 3,9 milhões de pessoas estão inscritas no Enem 2023. O número, diz o Instituto, indica uma retomada no que diz respeito ao aumento de participantes, se comparado aos dados do biênio anterior.

O avanço registrado pelo Inep é de 13,1%, em relação a 2022, quando foram 3.476.226; e de 14,2%, em relação a 2021, que teve 3.444.171 inscritos.

Em termos proporcionais, o estado de Sergipe teve o maior crescimento de inscritos entre 2022 e 2023, com um incremento de 33% nas inscrições, seguido do Amapá (29%) e de Alagoas (27%).

Reversão da curva

No dia 17 de junho, o ministro da Educação, Camilo Santana, havia comemorado nas redes sociais o possível aumento de inscritos no Enem. Na ocasião, Camilo destacou que a edição 2023 pode reverter ˜uma curva histórica de queda˜ de participantes na prova. ˜Estamos trabalhando para que os nossos jovens possam voltar a sonhar com mais oportunidades, para que conquistem o seu diploma na universidade˜, publicou.

O Enem 2023 ocorrerá nos dias 5 e 12 de novembro, nas 27 unidades da Federação. Segundo o Inep, no Brasil inteiro, mais de 1,8 milhão (48,2%) já concluíram o ensino médio; e 1,4 milhão são concluintes.

Do total de inscritos, 620.250 (15,8%) são estudantes do 1º ou 2º ano e farão o Enem para testar conhecimentos e outros 17.443 (0,4%) também são “treineiros”, pois não cursam nem concluíram o ensino médio.

