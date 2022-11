Taxa de abstenção no primeiro dia de Enem 2022 é de 26,7%, aponta Inep

O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 aconteceu nesse domingo (13) e teve 26,7% de abstenção. Segundo o Ministério da Educação (MEC), dos 3,4 milhões de inscritos, 2.490.880 realizaram a prova — 2.458.504 no modo impresso e 32.376 online.

Os dados de 2022 relativos à presença ainda são preliminares, aponta o MEC, já que números conclusivos dependem da apuração definitiva do consórcio aplicador da prova. Porém, o número de inscritos já indica que este foi o segundo menor Enem desde 2005, quando 3.004.491 pessoas se inscreveram. Em 2021, o número foi ainda menor: 3.109.762 de inscritos. O maior Enem de todos os tempos aconteceu em 2014, com 8.722.290 inscritos.

As provas continuarão no próximo domingo (20), quando será a vez dos estudantes resolveram as questões de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. O Ministério da Educação afirma que o gabarito será divulgado até o dia 23, pelo Inep.

Além das instituições brasileiras, as notas individuais do Enem podem ser utilizadas em instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep. Enem O exame foi criado em 1998 como um método de avaliação nacional do Ensino Médio, mas se popularizou a partir de 2010, quando foi criado o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para universidades públicas brasileiras. Antes disso, também foram criados o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), em 1999, e o Programa Universidade Para Todos (ProUni), em 2004.