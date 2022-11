Bispo auxiliar de Belo Horizonte é ameaçado por homem armado após missa

O bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, dom Vicente de Paula Ferreira, foi ameaçado por um homem armado em uma rua de Moeda, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso aconteceu após a realização de uma missa, no último sábado (12). As informações são do jornal O Tempo.

Segundo a arquidiocese da capital, o suspeito foi visto do lado de fora da igreja, aguardando o término da celebração. Ao fim do evento, ele teria abordado o religioso e o ameaçado. O homem não foi identificado.

A igreja não informou o teor da ameaça. Em nota, o chefe da Arquidiocese de BH, arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo, lamentou o caso e disse que providências judiciais já estão sendo adotadas para que o caso não fique impune.

Boletim de ocorrência é registrado

Walmor também afirmou que "em uma sociedade livre, democrática, a divergência de opiniões não pode justificar atitudes beligerantes", ou seja, violentas.

A entidade ainda afirmou que o suspeito não é conhecido pelos moradores e que o caso foi registrado em um boletim de ocorrência.

Leia a nota na íntegra:

É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida' (Lc 21,19)

O arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo se solidariza e permanece unido a dom Vicente de Paula Ferreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, vítima da intolerância, da falta de um senso mínimo para a convivialidade, do desrespeito covarde, colocando vidas – dom sagrado – em risco, sintomas graves de uma sociedade adoecida.

Providências judiciais já estão sendo adotadas para que as hostilidades destinadas a um servidor do Evangelho, no exercício de sua missão, não permaneçam impunes.

Em uma sociedade livre, democrática, a divergência de opiniões não pode justificar atitudes beligerantes, descompromissadas com a fraternidade. O Evangelho ensina que todos, independentemente de suas convicções, somos irmãos uns dos outros, filhos e filhas de Deus.