Namorado de Flordelis presta apoio a ela após condenação: 'não vou desistir de vocês'

Após ex-deputada federal Flodelis ser condenada a mais de 50 anos de prisão pelo assassinato do marido, o pastor evangélico Anderson do Carmo, nesse domingo (13), o atual namorado dela, o produtor artístico Allan Soares, prestou apoio a companheira.

"Não vou desistir de você", escreveu o homem em uma publicação nas redes sociais. A mensagem ainda foi postada acompanhada da música "A Justiça Virá", cantada pela antiga parlamentar.

Foto: reprodução

Conforme informações do portal g1, Allan Soares acompanhou os setes dias de julgamento da namorada no Tribunal do Júri de Niterói, Região Metropolitana do Rio, e chorou quando a sentença foi anunciada na manhã de domingo.

Julgamento

O Conselho de Sentença do Tribunal do Juri de Niterói condenou Flordelis a uma pena de 50 anos e 28 dias de prisão pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio (por tentativas de envenenar a vítima), uso de documento falso (pelo plano de uma carta fraudada) e associação criminosa armada.

"A família do Anderson do Carmo está satisfeita com a condenação da chefe da organização criminosa, pois, sem ela, sem atuação dela, o Anderson do Carmo não teria sido assassinado", declarou o advogado assistente de acusação, Angelo Máximo.

A filha da condenada, Simone dos Santos Rodrigues, também foi julgada na ocasião e pegou 31 anos de prisão. Ainda conforme o portal, a defesa da ex-deputada tentará anular o juízo.

A Justiça ainda inocentou os outros três réus: o filho afetivo da ex-deputada, André Luís Oliveira — que já foi marido de Simone; além da neta Rayane dos Santos — filha adotiva de Simone e André — e Marzy Teixeira, outra filha afetiva de Flordelis.

Anderson do Carmo foi executado a tiros na casa da família, em 2019, e Flordelis foi denunciada como mandante do assassinato. O Tribunal do Júri julgou a ex-deputada e a filha Simone dos Santos como culpadas por orquestrarem a morte do pastor.

Suposto abuso

Em depoimento no último sábado (12), Flordelis havia negado o crime e relacionado a morte do pastor a supostos abusos que ela sofria em casa.

Entre soluços e choro, Flordelis contou detalhes sobre supostas agressões e abusos cometidos durante o sexo. “Ele me batia. Alguns filhos entravam na frente. Ele só parou de me bater quando um pastor muito amigo dele me tirou do quarto e se colocou para conversar com ele a sós (...) Depois, ele voltou a ficar agressivo, na área sexual. Ele só sentia prazer se me machucasse — e me machucava. Ele só chegava as vias de fato se me machucasse.”

Apesar dos abusos por parte do marido, Flordelis conta que "morreu junto" com Anderson. “Metade da Flordelis morreu junto. Eu morri junto.” Chorando, ela disse que não tem que pagar pelos erros de ninguém e reforçou mais uma vez sua inocência.

“Eu não tenho que pagar pelos erros de ninguém. Há três anos estou pagando por uma coisa que eu não fiz. Eu estou sendo chamada de mandante do assassinato da pessoa que eu mais amei nessa vida.”

Flordelis respondia por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. Marzy, André e Simone respondiam por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada; e Rayane, por homicídio triplamente qualificado e associação criminosa armada.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste