Datas para o Enem 2022 são definidas; confira

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 será realizado nos dias 6 e 13 de novembro, segundo o Ministério da Educação (MEC) definiu. As informações foram colhidas pela Folha de S. Paulo com integrantes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A aplicação para internos do sistema prisional e para quem teve problema na data inicial será nos dias 13 e 14 de dezembro.

Apesar de as datas não terem sido oficializadas pelo Governo Federal, fontes do Inep pontuaram que a previsão deve se manter.

Não há definição sobre quando o edital do Enem 2022 será publicado. Questionado pela Folha, o Inep ainda não respondeu sobre os detalhes do exame.