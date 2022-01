Mãe de Bolsonaro é internada no interior de São Paulo aos 94 anos

A mãe do presidente Jair Bolsonaro (PL), Olinda Bolsonaro, de 94 anos, está internada no Hospital São João, em Registro, no interior de São Paulo, desde a última segunda-feira (17). As informações são do g1.

A causa da internação e seu estado de saúde, ainda não foram divulgados pelo Hospital. A entrada dela na unidade foi confirmada nesta quinta-feira (20) pelo médico clínico-geral Petrônio Bezerra dos Santos, atualmente responsável pelo tratamento dela.

Olinda Bolsonaro mora no município de Eldorado (SP), a quase 52 quilômetros de distância de Registro. Como a região em que mora não conta com hospital de referência, foi transferida para o Hospital São João, onde está internada na ala de apartamentos particulares da unidade de saúde e passa por exames.

Imunizada contra a Covid-19

A mãe do presidente Jair Bolsonaro, Olinda Bonturi Bolsonaro, foi vacinada contra a Covid-19 em fevereiro de 2021, em sua casa, em Eldorado, no Vale do Ribeira, região sul de São Paulo.

Aos 93 anos, Olinda foi imunizada enquanto outras pessoas do grupo prioritário receberam a CoronaVac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Funcionários disseram que, no mesmo dia em que ela foi imunizada, outras 25 pessoas da mesma faixa etária receberam a mesma vacina.

